Юные самбисты из Протвина завоевали награды первенства ЦФО

29 мая 2026, 17:05

Две серебряные медали завоевали воспитанники спортшколы «Протвино» на открытом первенстве Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 11–12 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.





Турнир проходил в Люберцах. За звание лучших сражались юные спортсмены из разных регионов ЦФО.





«Серебряными призёрами стали протвинские самбисты Тимур Давыденко и Виктория Полева», — говорится в сообщении.