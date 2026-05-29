Юные самбисты из Протвина завоевали награды первенства ЦФО
Две серебряные медали завоевали воспитанники спортшколы «Протвино» на открытом первенстве Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 11–12 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Турнир проходил в Люберцах. За звание лучших сражались юные спортсмены из разных регионов ЦФО.
«Серебряными призёрами стали протвинские самбисты Тимур Давыденко и Виктория Полева», — говорится в сообщении.В администрации округа поздравили ребят с успешным выступлением и поблагодарили их тренеров — Сергея Филиппова и Владу Кафарову.
