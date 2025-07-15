В Раменском провели «Театральный интенсив PRO»

15 июля 2025, 14:23

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Неделю «Театральный интенсив PRO» провели в Раменском молодежном центре «Будущее» в рамках проекта «Театральный интенсив». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Для участников «Театрального интенсива» были организованы различные тренинги и мастер-классы.





«Ребят учили основам современной хореографии, постановочного боя, вокала и хорового пения, в том числе народного направления. Особое внимание уделялось обучению актёрскому мастерству и сценической речи. Частью интенсива стали также командные игры», — говорится в сообщении.