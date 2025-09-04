В Московской области начали работу участковые избирательные комиссии
В Подмосковье в преддверии сентябрьских выборов началась работа участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Это значит, что УИК начинают уточнять списки избирателей сразу после их получения из территориальных избирательных комиссий. Также с 4 сентября стартует регистрация поданных заявлений для голосования на дому. Помимо этого, УИК контролируют соблюдение порядка проведения предвыборной агитации, информируют избирателей с помощью объявлений и информационных материалов», – рассказали в пресс-службе.В этом году выборы проходят с 12 по 14 сентября. В Подмосковье в Единый день голосования жители изберут депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах намечены довыборы на одно вакантное место.
Проголосовать можно будет как на участке, так и в электронной форме. Чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте, используя учётную запись от портала госуслуг. Подача заявлений завершится 8 сентября.