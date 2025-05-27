В Раменском в День защиты детей проведут праздник на свежем воздухе

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Большой праздник, посвящённый Дню защиты детей, проведёт Раменский молодёжный центр в воскресенье, 1 июня, сообщает пресс-служба муниципального округа.
«Праздник будет организован во дворе дома №25 по улице Коммунистической в городе Раменское. Здесь появится настоящий детский городок с различными активностями на свежем воздухе. Ребята смогут потанцевать и от души повеселиться: их ждут игры, эстафеты, анимация и музыка», — говорится в сообщении.Мероприятие начнётся в 10 утра, вход свободный.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Кроме того, в Раменском городском парке 1 июня состоится общеобластной фестиваль «Город профессий», также приуроченный ко Дню защиты детей. Фестивальные площадки будут открыты на разных локациях парка. Время их работы — с 11:00 до 19:30.
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