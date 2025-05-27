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В Раменском в День защиты детей проведут праздник на свежем воздухе

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Большой праздник, посвящённый Дню защиты детей, проведёт Раменский молодёжный центр в воскресенье, 1 июня, сообщает пресс-служба муниципального округа.
«Праздник будет организован во дворе дома №25 по улице Коммунистической в городе Раменское. Здесь появится настоящий детский городок с различными активностями на свежем воздухе. Ребята смогут потанцевать и от души повеселиться: их ждут игры, эстафеты, анимация и музыка», — говорится в сообщении.
Мероприятие начнётся в 10 утра, вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Кроме того, в Раменском городском парке 1 июня состоится общеобластной фестиваль «Город профессий», также приуроченный ко Дню защиты детей. Фестивальные площадки будут открыты на разных локациях парка. Время их работы — с 11:00 до 19:30.

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#праздник
#день защиты детей
#дети
В подмосковной канализации нашли 43 ведра каучуковых шариков
27 мая 2025, 16:05

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Необычные предметы обнаружили коммунальщики грабельном отделении канализационной насосной станции канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В течение 12 часов дежурная бригада извлекла из трубопровода сорок три ведра шариков, напоминающих по материалу каучук. Ранее они были сброшены в систему водоотведения. Общий объем найденных шариков составил 430 литров», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В министерстве напомнили, что сбрасывать в канализацию мусор и посторонние предметы запрещено, так как они могут засорить или повредить систему водоотведения.

Ранее сообщалось, что Московская область представила на Водном конгрессе высокотехнологичный опыт водоснабжения.

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#подмосковье
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Полиция задержала московского тинейджера, ставшего курьером мошенников
27 мая 2025, 15:20

Фото: istockphoto.com/AlexRaths

Подмосковные полицейские задержали 18-летнего жителя Москвы, исполнявшего роль курьера в мошеннической схеме. Юноша забрал у обманутой пенсионерки из Павловского Посада 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Сначала 71-летней жительнице Павловского Посада звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, обманывали и запугивали её. Так что в результате женщина сняла со счёта в банке все свои сбережения и передала их курьеру», — говорится в сообщении.
Против задержанного молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фальшивые ссылки на график отключения горячей воды.

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В Можайске открыли уникальный Парк выдр
27 мая 2025, 15:04

Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.

Парк выдр заработал в подмосковном Сафари-парке на территории Можайского округа. Теперь посетители могут наблюдать за жизнью четырёх выдр в условиях, максимально приближенный к естественной среде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Обитателями парка стали три самца и одна самка. Пока у животных продолжается период адаптации, поэтому их выпускают гулять по одиночке. Но скоро они смогут находить на территории все вместе», — говорится в сообщении.
В Сафари-парке нет клеток, для всех животных сделаны просторные вольеры с природными ландшафтами.

Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.

«Мы стремимся показывать животных так, как они живут в дикой природе», — подчеркивают сотрудники парка.
Сафари-парк расположен по адресу: Можайский муниципальный округ, деревня Клемятино, 128-й километр Минского шоссе. Время работы: ежедневно с 10 утра до 19:00.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с графиком отключения воды
27 мая 2025, 14:46

Фото: istockphoto.com/Mariia Demchenko

Мошенники начали использовать сезонные отключения горячей воды как предлог, чтобы добраться до чужих личных данных. О том, как устроена эта афера, рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники рассылают в мессенджерах и электронных письмах сообщения с текстом «Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу». Информация поступает якобы от управляющей компании, муниципальных слуг или даже от портала «Госуслуги». В сообщении содержится ссылка на поддельный сайт, через который злоумышленники крадут личные данные или заражают гаджет пользователя вредоносной программой», — говорится в сообщении.
Эксперты призывают не переходить по сомнительным ссылкам. А дату отключения горячей воды в Подмосковье можно узнать в приложении «Добродел», с помощью чат-бота «Плановые отключения МО» или по телефону 122 добавочный 4.

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#подмосковье
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Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови
27 мая 2025, 14:33

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Жителей Московской области с первой, второй и третьей отрицательными группами крови призывают сделать донацию для нужд медучреждений региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I, II и III отрицательными группами крови. IV отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Она напомнила, что донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкопациентам, новорождённым с различными патологиями и людям с заболеваниями крови. Стать донором может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, не менее года проживший в нашей стране на законных основаниях.

Вся информация о сдаче крови размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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