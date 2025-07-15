В Реутове поймали серийного похитителя косметики из магазинов

15 июля 2025, 09:43

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Полицейские Реутова задержали уроженца одной из стран Средней Азии по подозрению в краже из магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление о краже поступило от представителя магазина. Он рассказал, что из торгового зала были похищены косметические средства.





«Правоохранители задержали подозреваемого и установили, что он причастен и к другой аналогичной краже на территории Реутова. Общая сумма ущерба от совершённых преступлений составила 44 тысячи рублей», — говорится в сообщении.