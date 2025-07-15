В Рузе возбудили уголовное дело после гибели бабушки и дедушки с внуком

15 июля 2025, 20:56

оригинал Фото: iStock / Aleksandra Nigmatulina

В Рузском муниципальном округе возбудили уголовное дело после гибели трёх человек, в том числе подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.







«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их 15-летнего внука по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, в подвале частного дома в деревне Полуэктово нашли тела пожилой семейной пары и их внука без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что в подвале пенсионеры проводили ремонтные работы по гидроизоляции, а внук помогал им», – говорится в сообщении.