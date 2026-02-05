В Щелково мужчина заступился за девушку и лишился пальца
В Москве мужчина пострадал в жестокой драке, пытаясь заступиться за девушку на станции «Щёлково». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
По предварительной информации, мужчина по имени Сергей попытался заступиться за девушку, к которой приставал неадекват. Когда Сергей вмешался, злоумышленник напал на него: пытался выцарапать глаза и впился зубами в большой палец, откусив его.
Пострадавшего доставили в больницу, ему диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Буйного мужчину задержали спустя неделю.
