В Щелково мужчина заступился за девушку и лишился пальца

Фото: iStock/Natali Stroganova

В Москве мужчина пострадал в жестокой драке, пытаясь заступиться за девушку на станции «Щёлково». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».



По предварительной информации, мужчина по имени Сергей попытался заступиться за девушку, к которой приставал неадекват. Когда Сергей вмешался, злоумышленник напал на него: пытался выцарапать глаза и впился зубами в большой палец, откусив его.

Пострадавшего доставили в больницу, ему диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Буйного мужчину задержали спустя неделю.

