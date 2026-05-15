В Щёлкове открыли новое здание пожарного депо

15 мая 2026, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Торжественное открытие нового здания пожарного депо состоялось в округе Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба Мособпожспаса.





В мероприятии приняли участие первый замначальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда, руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский, начальник Мособлпожспаса Мянсур Якубов и глава округа Щёлково Андрей Булгаков.





«Сегодня для нас и для жителей Щёлкова произошло важное событие. Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Безопасность Подмосковья» мы открываем 103-е в регионе новое пожарное депо, оснащённое всем необходимым», — сказал Мянсур Якубов.