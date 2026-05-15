В Щёлкове открыли новое здание пожарного депо
Торжественное открытие нового здания пожарного депо состоялось в округе Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба Мособпожспаса.
В мероприятии приняли участие первый замначальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда, руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский, начальник Мособлпожспаса Мянсур Якубов и глава округа Щёлково Андрей Булгаков.
«Сегодня для нас и для жителей Щёлкова произошло важное событие. Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Безопасность Подмосковья» мы открываем 103-е в регионе новое пожарное депо, оснащённое всем необходимым», — сказал Мянсур Якубов.Он также поблагодарил Андрея Булгакова за активное участие в реализации проекта и пожелал пожарным всегда возвращаться с выездов живыми и невредимыми.