Российский школьник катался на карусели и получил множественные травмы

15 мая 2026, 13:21

Школьник травмировался при катании на карусели в Башкирии

В парке имени Юрия Гагарина в башкирском Стерлитамаке 10 мая пострадал 12-летний школьник во время катания на аттракционе «Вальс-ракушка». Ребёнок получил множественные травмы, и его госпитализировали, сообщила региональная прокуратура.