Российский школьник катался на карусели и получил множественные травмы
В парке имени Юрия Гагарина в башкирском Стерлитамаке 10 мая пострадал 12-летний школьник во время катания на аттракционе «Вальс-ракушка». Ребёнок получил множественные травмы, и его госпитализировали, сообщила региональная прокуратура.
В Минздраве региона уточнили, что санавиация доставила мальчика в детскую больницу Уфы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Организовали проверку соблюдения законодательства при эксплуатации карусели, её технического состояния и требований безопасности. Также к проверке подключилось следственное управление СКР по республике.
Ранее сломавшийся на полном ходу аттракцион с людьми рухнул с высоты. Инцидент произошел в Европе.
