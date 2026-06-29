В Щёлкове покупатель попытался украсть из магазина одежду и спиртное
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в магазине в Щёлкове мужчину, попытавшегося вынести товары без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на Пролетарском проспекте.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина взял в торговом зале одежду и несколько бутылок с алкоголем, сложил товары в пакет и пронёс мимо кассы, не заплатив. Общая стоимость похищенного составила около десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.Нечистый на руку покупатель оказался 35-летним местным жителем. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что сотрудники СОБРа «Булат» помогли полицейским задержать наркоторговцев, чьим товаром насмерть отравились двое молодых людей в Солнечногорске.