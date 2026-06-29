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В Щёлкове покупатель попытался украсть из магазина одежду и спиртное

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в магазине в Щёлкове мужчину, попытавшегося вынести товары без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на Пролетарском проспекте.

«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина взял в торговом зале одежду и несколько бутылок с алкоголем, сложил товары в пакет и пронёс мимо кассы, не заплатив. Общая стоимость похищенного составила около десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Нечистый на руку покупатель оказался 35-летним местным жителем. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что сотрудники СОБРа «Булат» помогли полицейским задержать наркоторговцев, чьим товаром насмерть отравились двое молодых людей в Солнечногорске.
Лев Каштанов

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