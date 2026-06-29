В Германии произошла стрельба: есть жертвы
До пяти человек погибли при стрельбе в Германии. Об этом сообщает портал T-Online со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.
Инцидент произошел в центре города Штаде в Нижней Саксонии. Местные стражи порядка охарактеризовали ситуацию как «динамичную».
Как пишет газета Bild, полиция задержала «одного или нескольких подозреваемых». Телеканал NTV, в свою очередь, передал, что стрельбу устроили в учреждении по уходу за детьми и подростками.
В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в американском Сент-Луисе семимесячная девочка погибла после того, как в нее выстрелил из пистолета десятилетний мальчик.
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