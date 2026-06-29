В Германии произошла стрельба: есть жертвы

29 июня 2026, 15:42

До пяти человек погибли при стрельбе в немецком городе Штаде

Фото: iStock/filmfoto

До пяти человек погибли при стрельбе в Германии. Об этом сообщает портал T-Online со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.