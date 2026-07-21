В Щёлкове покупателя поймали на краже штанов из магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
25-летнего жителя Подмосковья задержали сотрудники вневедомственной охраны за кражу одежды из торгового зала в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на Пролетарском проспекте.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что молодой человек снял брюки с вешалки, убрал с них противокражные датчики, надел под свои штаны и в таком виде прошёл мимо касс», — говорится в сообщении.Недобросовестного покупателя задержали на выходе из магазина и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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