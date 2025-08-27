В Москве неизвестный напал с ножом на полицейских
В Москве на Щелковском шоссе, в районе остановки «Хроматрон», произошел инцидент с ножевым нападением на сотрудников полиции.
По данным Telegram-канала «База», молодой человек поджег два предмета и находился на проезжей части, создавая угрозу для окружающих. Когда на место происшествия прибыли полицейские для задержания подозреваемого, он достал нож и оказал сопротивление. В результате возникшей потасовки правоохранители приняли меры для нейтрализации агрессора.
Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, проводится проверка всех обстоятельств инцидента. Информация о состоянии здоровья полицейских и задержанного уточняется.
