В Москве неизвестный напал с ножом на полицейских

Фото: iStock/zoka74

В Москве на Щелковском шоссе, в районе остановки «Хроматрон», произошел инцидент с ножевым нападением на сотрудников полиции.



По данным Telegram-канала «База», молодой человек поджег два предмета и находился на проезжей части, создавая угрозу для окружающих. Когда на место происшествия прибыли полицейские для задержания подозреваемого, он достал нож и оказал сопротивление. В результате возникшей потасовки правоохранители приняли меры для нейтрализации агрессора.

Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, проводится проверка всех обстоятельств инцидента. Информация о состоянии здоровья полицейских и задержанного уточняется.

Дарья Осипова

