В Сергиевом Посаде хулиган повредил пять автомобилей
Пять припаркованных машин повредил в Сергиевом Посаде местный житель из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление в полицию написал один из автовладельцев. Он рассказал, что его машина стояла на неохраняемой парковке и у неё разбили левое зеркало заднего вида.
«Полицейские вычислили злоумышленника и установили, что он нанёс повреждения ещё четырём машинам, когда шёл по улице от стоянки. Общая сумма ущерба составила 58 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника и такси.