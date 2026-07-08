В Сергиевом Посаде хулиган повредил пять автомобилей

08 июля 2026, 13:46

оригинал Фото: istockphoto.com/Ekaterina79

Пять припаркованных машин повредил в Сергиевом Посаде местный житель из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление в полицию написал один из автовладельцев. Он рассказал, что его машина стояла на неохраняемой парковке и у неё разбили левое зеркало заднего вида.





«Полицейские вычислили злоумышленника и установили, что он нанёс повреждения ещё четырём машинам, когда шёл по улице от стоянки. Общая сумма ущерба составила 58 тысяч рублей», — говорится в сообщении.