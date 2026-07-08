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В Сергиевом Посаде хулиган повредил пять автомобилей

оригинал Фото: istockphoto.com/Ekaterina79

Пять припаркованных машин повредил в Сергиевом Посаде местный житель из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление в полицию написал один из автовладельцев. Он рассказал, что его машина стояла на неохраняемой парковке и у неё разбили левое зеркало заднего вида.

«Полицейские вычислили злоумышленника и установили, что он нанёс повреждения ещё четырём машинам, когда шёл по улице от стоянки. Общая сумма ущерба составила 58 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника и такси.
Лев Каштанов

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