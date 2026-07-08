На севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника
На севере столицы автомобиль Range Rover столкнулся с машиной такси. О происшествии сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Инцидент случился в Петровско-Разумовском проезде. От столкновения внедорожник и такси получили механические повреждения. Водитель Range Rover получил травмы различной степени тяжести.
Медики, оперативно прибывшие на место вызова, оказали пострадавшему необходимую помощь и приняли решение о госпитализации. Сотрудники дорожной полиции работают на месте аварии, они устанавливают точные обстоятельства и причину произошедшего столкновения. Информация о состоянии второго водителя и возможных пассажирах такси не поступала.
Ранее на трассе в Омской области разбился автобус с людьми. В результате ДТП четыре человека серьёзно пострадали.
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