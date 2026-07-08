Достижения.рф

На севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника

В САО Москвы Range Rover врезался в машину такси, пострадавший попал в больницу
Фото: Istock/Anton Novikov

На севере столицы автомобиль Range Rover столкнулся с машиной такси. О происшествии сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».



Инцидент случился в Петровско-Разумовском проезде. От столкновения внедорожник и такси получили механические повреждения. Водитель Range Rover получил травмы различной степени тяжести.

Медики, оперативно прибывшие на место вызова, оказали пострадавшему необходимую помощь и приняли решение о госпитализации. Сотрудники дорожной полиции работают на месте аварии, они устанавливают точные обстоятельства и причину произошедшего столкновения. Информация о состоянии второго водителя и возможных пассажирах такси не поступала.

Ранее на трассе в Омской области разбился автобус с людьми. В результате ДТП четыре человека серьёзно пострадали.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0