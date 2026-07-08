Житель Севастополя получил 17 лет колонии за надругательство над ребёнком
В Севастополе суд назначил наказание местному жителю за преступление в отношении несовершеннолетней. Как информирует региональное управление Следственного комитета, фигурантом дела стал 39-летний мужчина.
Следователи установили, что обвиняемый проследовал за ранее незнакомой ему девятилетней девочкой. Затем, оказавшись с ней в подъезде жилого дома, он совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера.
О случившемся потерпевшая сразу сообщила родителям. Те, в свою очередь, немедленно передали информацию в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В ходе проверки выяснилось, что у него уже имелась судимость за аналогичное деяние.
Отмечается, что новое преступление гражданин совершил через месяц после выхода из мест лишения свободы. Суд назначил мужчине 17 лет колонии общего режима и запретил заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с детьми, на срок 15 лет.
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