Житель Севастополя получил 17 лет колонии за надругательство над ребёнком

08 июля 2026, 12:18

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Севастополе суд назначил наказание местному жителю за преступление в отношении несовершеннолетней. Как информирует региональное управление Следственного комитета, фигурантом дела стал 39-летний мужчина.