В Сергиевом Посаде поймали похитителя строительного оборудования

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena
Жителя Сергиева Посада задержали по подозрению в краже строительного оборудования и электроинструментов у одной из строительных компаний, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что мужчина взломал замки на двух бытовках на территории строительной компании в Сергиевом Посаде и украл оттуда электроинструменты и оборудование. Общая сумма ущерба от кражи составила 155 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В ходе следствия полицейские нашли похищенное имущество и вернули его законному владельцу, а против задержанного завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Жуковском полиция сорвала массовую гонку подростков на питбайках по улицам города.
Читайте также:
Тигр сожрал фермера после того, как разорвал его на части
Неизвестный спалил три легковушки на парковке в Москве
США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек
Лев Каштанов