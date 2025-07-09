В Сергиевом Посаде задержали двоих 19-летних пособников кибермошенников

09 июля 2025, 15:38

оригинал Фото: персс-служба ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники уголовного розыска задержали в Сергиево-Посадском городском округе двоих 19-летних жителей Новосибирской и Тюменской областей. Один из них, ранее судимый, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.







«84-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что мошенники пытаются похитить с её банковского счета деньги и перевести их аферистам с Украины. Для сохранения сбережений пенсионерке нужно обналичить имеющиеся средства и передать курьеру для зачисления на якобы «безопасный» счёт. Женщина отдала прибывшему посыльному 500 тыс. рублей», – отметила Петрова

«Задержанные рассказали, что в одном из мессенджеров нашли работу курьерами. Они должны были забирать деньги по адресам, которые им указывали работодатели, и переводить на подконтрольные аферистами счета. Установлена причастность одного из задержанных к аналогичным преступлениям, совершённым в отношении двух женщин 78 и 84 лет. Сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей», – добавила Петрова