В Сергиевом Посаде задержали двоих 19-летних пособников кибермошенников
Сотрудники уголовного розыска задержали в Сергиево-Посадском городском округе двоих 19-летних жителей Новосибирской и Тюменской областей. Один из них, ранее судимый, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«84-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что мошенники пытаются похитить с её банковского счета деньги и перевести их аферистам с Украины. Для сохранения сбережений пенсионерке нужно обналичить имеющиеся средства и передать курьеру для зачисления на якобы «безопасный» счёт. Женщина отдала прибывшему посыльному 500 тыс. рублей», – отметила ПетроваНа следующий день женщине вновь позвонил тот же гражданин и начал убеждать снять ещё деньги с банковских счетов. Догадавшись об обмане, пенсионерка положила трубку и обратилась в полицию. Дальнейшее общение проходило под контролем оперативников.
В результате полицейские задержали курьера после передачи ему 800 тысяч рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что первый раз за деньгами приезжал другой пособник телефонных мошенников. Оперативники установили его личность и задержали на одной из улиц Люберец.
«Задержанные рассказали, что в одном из мессенджеров нашли работу курьерами. Они должны были забирать деньги по адресам, которые им указывали работодатели, и переводить на подконтрольные аферистами счета. Установлена причастность одного из задержанных к аналогичным преступлениям, совершённым в отношении двух женщин 78 и 84 лет. Сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей», – добавила ПетроваВозбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигуранты заключены под стражу. Устанавливаются другие соучастники преступлений.