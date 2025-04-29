В Сергиевом Посаде задержали двух похитителей труб

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Двух жителей Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемых в краже труб у одной из местных компаний, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал представитель компании. Полиция установила, что двое злоумышленников, находясь в нетрезвом состоянии, украли трубы, принадлежащие компании, и сдали их в пункт приёма металлолома. Нанесённый ущерб составил 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в подвале частного дома безработного жителя Дмитровского округа полиция нашла теплицу с 56 кустами конопли и семь пакетов с марихуаной.
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