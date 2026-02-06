В Шаховской поймали курьера мошенников, укравших у пенсионерки более 3 млн рублей

06 февраля 2026, 16:08

В Шаховской полицейские задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки более трёх миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 69-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила более чем в 3,1 млн рублей.





«Пенсионерке позвонили якобы из газовой службы и под предлогом замены счётчиков получили данные с кодом из СМС. После с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили пожилую женщину, что злоумышленники оформили на её имя доверенность для вывода денег на Украину. Чтобы сохранить сбережения, их нужно было перевести через банковский терминал на указанный звонившими «безопасный счёт», – пояснила Петрова.