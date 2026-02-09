В Шатуре рассказали о строительстве домов для переселенцев из аварийного жилья
Два девятиэтажных дома для переселенцев их аварийного жилья строят на улице Спортивная в Шатуре. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В обоих корпусах монтируют внутренние инженерные сети, кроме того, в первом корпусе ведут фасадные, а во втором — монолитные работы.
«Строительство обоих объектов планируется завершить в текущем году», — говорится в сообщении.В новостройки переедут свыше 620 человек из аварийных помещений, им предоставят 273 квартиры — от однокомнатных до четырёхкомнатных. Благодаря этому удастся расселить свыше 9,4 тыс. квадратных метров ветхого жилого фонда.
Рядом с новыми домами обустроят места для прогулок, тихого отдыха и занятий спортом, а также парковки.