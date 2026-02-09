В Шатуре рассказали о строительстве домов для переселенцев из аварийного жилья

09 февраля 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Два девятиэтажных дома для переселенцев их аварийного жилья строят на улице Спортивная в Шатуре. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





В обоих корпусах монтируют внутренние инженерные сети, кроме того, в первом корпусе ведут фасадные, а во втором — монолитные работы.





«Строительство обоих объектов планируется завершить в текущем году», — говорится в сообщении.