В поле под Можайском нашли четыре снаряда времён Великой Отечественной войны
Четыре заржавевших боеприпаса были обнаружены в поле у деревни Зачатьё Можайского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О взрывоопасных предметах в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы, которые нашли боеприпасы при проведении земляных работ.
«Прибывшие на место вызова специалисты идентифицировали находки как 50-миллиметровую минометную мину, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, взрыватель КТМ-1 и ручную гранату РГД-33 времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Боеприпасы находились далеко от населённых пунктов, поэтому взрывотехники обезвредили их прямо на месте обнаружения. При этом были соблюдены все необходимые меры безопасности.