В поле под Можайском нашли четыре снаряда времён Великой Отечественной войны

07 августа 2025, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Четыре заржавевших боеприпаса были обнаружены в поле у деревни Зачатьё Можайского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О взрывоопасных предметах в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы, которые нашли боеприпасы при проведении земляных работ.





«Прибывшие на место вызова специалисты идентифицировали находки как 50-миллиметровую минометную мину, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, взрыватель КТМ-1 и ручную гранату РГД-33 времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.