В Солнечногорске отчитались о ходе строительства дома для переселенцев
Семнадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят на Школьной улице в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. В настоящее время ведутся монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся параллельно на всех семи секциях будущего дома.
«Мы активно наращиваем высоту: на первых двух секциях смонтировали уже два этажа, третья и четвёртая секции находятся на стадии завершения первого этажа. Пятая и шестая секции готовы к переходу на надземный уровень, а на седьмой секции завершают возведение первого этажа», — рассказал представитель компании-подрядчика.Всего в доме будет 705 квартир. Ввести многоэтажку в эксплуатацию должны в четвёртом квартале 2026 года, а выдать ключи новосёлам — в апреле 2027 года.
В новостройку переедут жильцы домов трёх домов Второго микрорайона поселка Поварово: № 11, 12, 13.