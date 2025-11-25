В Солнечногорске отчитались о ходе строительства дома для переселенцев

25 ноября 2025, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Семнадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят на Школьной улице в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. В настоящее время ведутся монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы ведутся параллельно на всех семи секциях будущего дома.





«Мы активно наращиваем высоту: на первых двух секциях смонтировали уже два этажа, третья и четвёртая секции находятся на стадии завершения первого этажа. Пятая и шестая секции готовы к переходу на надземный уровень, а на седьмой секции завершают возведение первого этажа», — рассказал представитель компании-подрядчика.