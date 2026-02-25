В Солнечногорске провели рейд по безопасности на железной дороге

25 февраля 2026, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Очередной рейд по предотвращению травматизма на железной дороге провели на станции Подсолнечная в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рейде приняли участие представители окружных властей, административно-пассажирской инспекции, службы обслуживания путей и РЖД.



