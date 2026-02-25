В Солнечногорске провели рейд по безопасности на железной дороге
Очередной рейд по предотвращению травматизма на железной дороге провели на станции Подсолнечная в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рейде приняли участие представители окружных властей, административно-пассажирской инспекции, службы обслуживания путей и РЖД.
Участники акции объясняли пассажирам и пешеходам, что пути можно переходить только в специально оборудованных для этого местах, нельзя стоять у края платформы и отвлекаться на гаджеты. Людям также раздавали тематические брошюры-памятки.«Подобные акции мы проводим каждую неделю. Наша цель — убедить каждого в важности соблюдения мер предосторожности», — отметил первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.