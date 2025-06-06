Участники экологической акции в Дмитрове очистили от мусора берег реки Березовец

06 июня 2025, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

В Дмитровском муниципальном округе Всемирный день охраны окружающей среды отметили экологической акцией «Марафон зелёных дел». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Волонтёры Подмосковья, участники трудовой кампании «Лето добрых дел» и активные жители объединились, чтобы сделать город чище. Акция прошла на берегу реки Березовец. Добровольцы собрали там несколько мешков мусора, освободив прибрежную зону от пластика, стекла и других отходов. К инициативе присоединились общественники.



«Марафон зелёных дел» – не разовое мероприятие, а часть системной работы по экологическому просвещению и улучшению экологической обстановки в регионе. Волонтёры убирают территории и проводят просветительские беседы с жителями, призывая бережно относиться к природе.

«Когда люди видят, как преображается место после уборки, они начинают задумываться о своих привычках. Надеюсь, пример нашей молодёжи вдохновит других. Забота об окружающей среде – ответственность каждого из нас. Такие акции показывают, что даже небольшие усилия могут привести к значительным изменениям», – сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.