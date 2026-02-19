Дорожный знак чуть не убил пассажиров автобуса в Воронеже
В Воронеже сорвавшийся дорожный знак разбил стекло автобуса №5 и ранил одну из пассажирок. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером понедельника, 16 февраля, недалеко от остановки «Гостиница БРНО». Согласно предварительной информации, дорожный знак сорвало из-за сильного ветра.
В результате случившегося пострадала студентка. У девушки диагностированы ушибы, порезы, царапины, а также она жалуется на головную боль и головокружение. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
