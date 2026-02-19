Достижения.рф

Дорожный знак чуть не убил пассажиров автобуса в Воронеже

В Воронеже дорожный знак пробил окно автобуса и ранил пассажирку
Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Воронеже сорвавшийся дорожный знак разбил стекло автобуса №5 и ранил одну из пассажирок. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошел вечером понедельника, 16 февраля, недалеко от остановки «Гостиница БРНО». Согласно предварительной информации, дорожный знак сорвало из-за сильного ветра.

В результате случившегося пострадала студентка. У девушки диагностированы ушибы, порезы, царапины, а также она жалуется на головную боль и головокружение. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в толпу пешеходов в Петрозаводске. Травмы различной степени тяжести получили три женщины: 39, 45 и 48 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0