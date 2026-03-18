В Уфе мужчину хладнокровно отхлестали палкой за приставания к девочке

18 марта 2026, 21:28

В Уфе очевидец избил прохожего палкой за приставания к девочке

В Уфе мужчина применил силу к прохожему из-за приставаний к несовершеннолетней. Подробности сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».





Инцидент произошёл на улице Шафиева. Местный житель по имени Роман стал свидетелем того, как неизвестный мужчина приставал к девочке-подростку, пытался её трогать и отобрать телефон. Очевидец сделал замечание, после чего между мужчинами завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку.



В ходе конфликта Роман нанёс обидчику множественных хлёсткие удары палкой. Потерпевший после случившегоя обратился с заявлением в полицию. Правоохранители вызвали нападавшего для дачи показаний. Кроме того, они устанавливают личность девочки, в отношении которой неизвестный совершал противоправные действия.





