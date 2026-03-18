«Надышались на вечеринке»: В СНТ под Братском погиб 15-летний подросток
В Братске следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Подробности приводит СУ СК РФ по Иркутской области.
Трагедия произошла 17 марта в СНТ «Чистый». Установлено, что компания подростков вместе с 18-летним знакомым собралась там на даче. Молодые люди вдыхали газ из баллончика, предназначенного для портативных плит.
Во время этого процесса 15-летнему мальчику резко стало плохо. Спасти подростка не удалось. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Следователи уже допрашивают очевидцев и участников инцидента. Кроме того, сотрудники СК проверят, как органы профилактики выполняли свою работу.
Ранее в Калининградской области школьник попал в больницу после употребления мухоморов.
Читайте также: