В Видном задержали треш-блогера после видео с унижением женщины

Треш-блогера, известного в интернете как «Дон Грязь», задержали в подмосковном Видном, поводом стал выложенный блогером ролик, в котором он провоцирует женщину на унизительные действия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.