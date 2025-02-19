В Видном задержали треш-блогера после видео с унижением женщины

Треш-блогера, известного в интернете как «Дон Грязь», задержали в подмосковном Видном, поводом стал выложенный блогером ролик, в котором он провоцирует женщину на унизительные действия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.
«Ролик, ставший причиной задержания, полицейские обнаружили в ходе мониторинга интернета. Полиция установила личность стимера — им оказался уроженец Смоленской области 2001 года рождения. Свои трансляции он вёл из города Видное Ленинского округа», — говорится в сообщении.Молодой человек был задержан во время очередной интернет-трансляции. Стримера и собранные на него материалы передали следствию.
Ранее сообщалось, что жителя Раменского избил и ограбил его собутыльник — ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья.
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