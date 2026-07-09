В Воскресенске иностранец угрожал прохожим ножом
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, который угрожал ножом прохожим на одной из улиц в Воскресенске, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
К патрулю росгвардейцев обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что неизвестный с ножом в руке пристаёт к проходящим людям. Когда неравнодушный человек сделал ему замечание, агрессор направился к нему, угрожая убить.
«Росгвардейцы уточнили приметы нападавшего, приступили к розыску и вскоре обнаружили его недалеко от места происшествия», — говорится в сообщении.Задержанный оказался 38-летним приезжим из одной из стран Центральной Азии. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что мужчину спасли после падения с Новоарбатского моста в центре Москвы.