В Воскресенске иностранец угрожал прохожим ножом

09 июля 2026, 15:35

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, который угрожал ножом прохожим на одной из улиц в Воскресенске, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





К патрулю росгвардейцев обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что неизвестный с ножом в руке пристаёт к проходящим людям. Когда неравнодушный человек сделал ему замечание, агрессор направился к нему, угрожая убить.





«Росгвардейцы уточнили приметы нападавшего, приступили к розыску и вскоре обнаружили его недалеко от места происшествия», — говорится в сообщении.