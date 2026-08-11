В Воскресенске пьяный дебошир устроил погром в магазине при АЗС
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Воскресенске 27-летнего местного жителя, устроившего дебош в магазине на одной из автозаправок города. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Инцидент произошёл на АЗС на улице Гиганта.
«Мужчина вбежал в торговый зал. Он вёл себя агрессивно, громко кричал, размахивал руками и опрокинул дорогую кофемашину», — говорится в сообщении.Прибывшие по вызову росгвардейцы задержали дебошира. Он был сильно пьян и не смог объяснить причину своего поступка. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что в его «послужном списке» есть судимость за кражу.
Ранее сообщалось, что житель Ступина вырастил на даче среди малины почти 100 кустов конопли.