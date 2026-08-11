Турист спровоцировал обитателя Беловежской пущи и поплатился
В польской части Беловежской пущи зубр атаковал туриста, который сам его спровоцировал. Об этом сообщает издание For The Win.
По словам очевидцев, мужчина подошел к зверю на недопустимо близкое расстояние, чем напугал его. Разъяренный зубр сбил туриста с ног, а затем кружил рядом, не давая ему подняться. Момент нападения попал на видео.
К счастью, серьезных последствий удалось избежать — проезжавший мимо автомобиль отвлек внимание животного. В это время находившиеся рядом люди помогли пострадавшему встать и увели его в безопасное место.
Администрация парка напомнила посетителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию при встрече с дикими обитателями. Беловежская пуща, которая расположена на границе Польши и Белоруссии, является домом для 900 зубров. Нападения на людей здесь происходят крайне редко.
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