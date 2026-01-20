В Воскресенске задержали рецидивиста, изрезавшего ножом сожительницу

20 января 2026, 16:40

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Воскресенске мужчину по подозрению в нанесении ножевых ранений сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Нападение произошло в квартире одного из домов на Ленинской улице. Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что мужчина и женщина вместе выпивали и поссорились. Тогда мужчина схватил нож, несколько ударил им пострадавшую, а затем сбежал.





«Подробности происшествия сотрудникам Росгвардии рассказала свидетельница, которая была у пары в гостях. Она же описала приметы нападавшего», — говорится в сообщении.