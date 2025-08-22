В восьми округах Подмосковья утвердили предвыборную программу «Единой России»

22 августа 2025, 10:34

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Предвыборную программу партии «Единая Россия» утвердили в восьми округах Московской области, где этой осенью будут проходить выборы в местные Советы депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





Выборы назначены в округах Шатура, Балашиха, Фрязино, Лыткарино, Дмитровский, Молодёжный и Электросталь. Кроме того, в Луховицах будут довыборы одного депутата. Программу утвердили в рамках второго этапа партийной конференции.





«В Балашихе в ходе конференции обсудили также реализацию Народной программы, в которую вошло 57 наказов от жителей. Часть предложений уже вошла в дорожные карты, другие рассмотрят депутаты нового созыва. А в Электростали отчитались о работе по поддержке участников СВО», — отмечается в сообщении.