В восьми округах Подмосковья утвердили предвыборную программу «Единой России»
Предвыборную программу партии «Единая Россия» утвердили в восьми округах Московской области, где этой осенью будут проходить выборы в местные Советы депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Выборы назначены в округах Шатура, Балашиха, Фрязино, Лыткарино, Дмитровский, Молодёжный и Электросталь. Кроме того, в Луховицах будут довыборы одного депутата. Программу утвердили в рамках второго этапа партийной конференции.
«В Балашихе в ходе конференции обсудили также реализацию Народной программы, в которую вошло 57 наказов от жителей. Часть предложений уже вошла в дорожные карты, другие рассмотрят депутаты нового созыва. А в Электростали отчитались о работе по поддержке участников СВО», — отмечается в сообщении.Всего от «Единой России» на окружные выборы в Подмосковье пойдут 196 кандидатов, в том числе 75 действующих и 121 новый.