В здании школы в Жуковском обнаружили десять нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нелегальной миграции провели полицейские в здании бывшей школы на улице Дугина в Жуковском, где ведутся ремонтные работы, в результате было выявлено десять иностранцев, незаконно работающих в России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На десятерых уроженцев стран ближнего зарубежья полицейские составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации и на троих — за нахождение в стране с нарушением режима пребывания», — говорится в сообщении.Всех нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Кроме того, Жуковский городской суд принял решение об административном выдворении десяти нелегалов за пределы России.
Сейчас полицейские выясняют, кто организовал незаконную миграцию.
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