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Главная / Новости / Подмосковье/ В здании школы в Жуковском обнаружили десять нелегальных мигрантов

В здании школы в Жуковском обнаружили десять нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Рейд по выявлению нелегальной миграции провели полицейские в здании бывшей школы на улице Дугина в Жуковском, где ведутся ремонтные работы, в результате было выявлено десять иностранцев, незаконно работающих в России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На десятерых уроженцев стран ближнего зарубежья полицейские составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации и на троих — за нахождение в стране с нарушением режима пребывания», — говорится в сообщении.
Всех нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Кроме того, Жуковский городской суд принял решение об административном выдворении десяти нелегалов за пределы России.



Сейчас полицейские выясняют, кто организовал незаконную миграцию.

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Строители отчитались о ходе возведения ЖК «Квартал Светлый» в Балашихе
14 февраля 2025, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой комплекс «Квартал Светлый» возводят в Балашихе на площади 2,4 гектара, в настоящее время ведётся строительство третьего и четвёртого корпусов с детским садом, рассчитанным на 112 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В корпусе №3 рабочие монтируют автоматику индивидуального теплового пункта, лифтовое оборудование и слаботочные системы, продолжают облицовку фасада, а также штукатурные работы, шпаклёвку и покраску стен и укладку плитки. В корпусе №4 монтируют лифты и элементы фасада, а также устанавливают двери», — говорится в сообщении.
Во встроенно-пристроенном детском саду тоже монтируют лифты и занимаются облицовкой фасада, шпаклюют и красят стены и кладут плитку.

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В Подмосковье обновляют коммутационное оборудование питающих центров
14 февраля 2025, 09:36

Фото: Министерство энергетики Московской области

Работники энергетической компании «Россети» приступили к ремонту высоковольтных выключателей на 12 ключевых подстанциях Подмосковья. В целом в текущем году организация планирует обновить 94 единицы оборудования, затратив около 22 миллиардов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул важность модернизации для обеспечения надёжной работы ключевых энергетических объектов и линий электропередач, что, в свою очередь, способствует улучшению электроснабжения населения региона, включая жилые дома и социально значимые объекты.

В настоящее время работы ведутся на подстанциях в городских округах Богородский и Солнечногорск. Кроме того, сотрудники МЭС Центра планируют ремонтные работы на объектах, обеспечивающих подачу электроэнергии для жителей Воскресенска, Коломны, Сергиева Посада, Пушкино, Рузы и Чехова. Ремонтные работы на действующих подстанциях проводятся без отключения электричества у потребителей.

Высоковольтные выключатели являются важным элементом коммутационного оборудования, предназначенного для размыкания электрической цепи, в том числе при возникновении коротких замыканий.

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#ремонт
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Загруженность подмосковных дорог утром 14 февраля составила четыре балла
14 февраля 2025, 09:26

Фото: Министерство энергетики Московской области

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 февраля, сложности с проездом отмечаются на четырнадцати шоссе при движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — уточняется в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 932 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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В январе Госветслужба Московской области провела 12 тысяч анализов молочной продукции
14 февраля 2025, 09:16

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Молочные продукты содержат кальций, белок, витамины и минералы, которые укрепляют костную ткань, зубы и поддерживают общее состояние организма. Однако следует покупать их только в местах санкционированной торговли, таких как магазины, рынки или специализированные точки. Это обеспечивает соблюдение санитарных норм, правильное хранение и высокое качество продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Региональные рынки и ярмарки предлагают широкий выбор молочных продуктов, таких как молоко, йогурты, сыры и творог. Вся представленная продукция проходит проверку в ветеринарных лабораториях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В январе было проведено 12 тысяч анализов этой продукции, взято 4,4 тысячи образцов. Изучали кислотность и механические загрязнения, оценивали внешний вид, определяли процентное содержание жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка.

В Министерстве отметили, что несанкционированная торговля может привести к приобретению испорченных или опасных для здоровья товаров. Рекомендуется делать покупки только в разрешённых местах, где продажа осуществляется с полным пакетом документов, подтверждающих происхождение товара и содержащих информацию о нём.

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«Вспоминала, как ходить»: реабилитологи Пушкинской больницы вернули девушку к жизни
«Вспоминала, как ходить»: в Пушкинской больнице вернули девушку к жизни
13 февраля 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи отделения медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова вернули к жизни 28-летнюю пациентку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Девушка на корпоративе попробовала запрещённые препараты. На следующий день её в беспомощном состоянии доставили в больницу с подозрением на панкреатит и отравление неизвестным веществом. У пациентки начали отказывать руки и ноги, пищеварительная и нервная системы. Она не могла глотать. В крайне тяжелом состоянии её забрали в реанимацию. После стабилизации состояния дальнейшим восстановлением занялись реабилитологи.
«В наше отделение она поступила в лежачем состоянии, с неработающими конечностями, депрессией и в сопровождении мамы. Пациентке делали массаж, проводили мышечную стимуляцию, физиотерапию, использовали систему «Корвит» с обратной биологически связью, разработанную для космонавтов. Она позволяет ускорить процесс восстановления после продолжительного периода неподвижности и помогает организму вспомнить, как ходить», – рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова Павел Найдёнов.
Учитывая возраст и отсутствие хронических патологий, вертикализация проходила быстро. Занимались на различных тренажёрах.
«Через три недели она от нас уже ушла сама, при помощи ходунков. Для неё была разработана программа домашней реабилитации. На вторую госпитализацию через два месяца она пришла также на ходунках, но уже не в состоянии депрессии, а с чётким настроем работать. Добавились беговая дорожка, лечебная физкультура. Уходила она от нас уже с тросточкой. А спустя ещё несколько месяцев домашнего восстановления она легла к нам в третий раз. Продолжилась работа на аппаратах для наращивания мышечной массы», – отметил Найдёнов.
По прогнозам врачей, через один-два курса реабилитации девушка сможет вернуться к обычной жизни и к работе, прогноз у неё благоприятный. В итоге через пару лет после злополучного корпоратива она, скорее всего, продолжит жить обычной жизнью.

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