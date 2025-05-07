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В Жуковском построят котельную мощностью 6 МВт

Фото: istockphoto.com/antos777

Фото: istockphoto.com/antos777

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Блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт планируют построить на улице Туполева в Жуковском, подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 149 миллионов 221 тысячу 20 рублей, заявки принимаются до 28 мая.

Строительство котельной будет вестись по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансироваться из регионального и окружного бюджетов.

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#теплоснабжение
Выплаты к 80-летию Победы получили 17 тыс. подмосковных ветеранов
07 мая 2025, 18:05

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 17 тыс. ветеранов Московской области получили единовременные федеральные и региональные выплаты в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В нашем регионе проживают более 17 тыс. ветеранов, и накануне праздника мы автоматически направили каждому выплату. По поручению нашего губернатора все ветераны получили поддержку от региона в размере от 40 до 70 тыс. рублей», – уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Выплата на 70 тыс. рублей была зачислена участникам и инвалидам войны. Они также получили в подарок к празднику денежный сертификат в магазин электроники. Выплата 40 тыс. рублей направлена труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.

Помимо региональной поддержки, ветераны получили памятные медали и федеральную выплату от 55 до 80 тыс. рублей, в зависимости от льготной категории.

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#вице-губернатор
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День Победы в подольском парке Талалихина отметят военной выставкой и концертом
07 мая 2025, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Насыщенную культурно-развлекательную программу подготовили в парке имени Виктора Талалихина в Подольске ко Дню Победы, включая выставку оружия, мастер-классы, концерт и танцы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Праздник начнётся с акции «Георгиевская ленточка» и концерта «Наследники Победы» на Танцевальной веранде в полдень и завершится в 18:00», — говорится в сообщении.
В 12:00 до 16:00 для желающих сделать памятные снимки будет доступна фотозона на левой балюстраде. На аллее перед смотровой площадкой будет проходить выставка оружия, а на Центральной площади — выставка военной техники. Кроме того, на аллее в полдень начнётся мастер-класс от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

На Танцевальной веранде с 14:00 до 15:00 будет проходить мастер-класс для детей «Голубь мира». На правой балюстраде с 15:00 до 16:00 — интерактивная программа «Весна Победы». А с 17:00 до 18:00 в парке проведут танцевальный вечер «Мелодии военных лет».

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#парк
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Электроснабжение восстановили после непогоды в шести подмосковных округах
07 мая 2025, 17:41

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили подачу электричества всем потребителям в шести подмосковных округах, пострадавших от аномальной майской непогоды, – Истра, Рузский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский и Талдомский. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Сейчас абонентов этих округов переводят с резервной схему подачи электричества на нормальную. Работу завершат в ближайшие часы.

В округах Солнечногорск и Дмитровский продолжают работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. Затем специалисты приступят к восстановлению нормальной схемы электроснабжения. Также сетевая организация помогает восстановить электроснабжение на сетях других собственников – СНТ, коттеджных посёлков и так далее.
«Если в вашем доме нет электричества, позвоните на бесплатный круглосуточный телефон «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220). Можно также написать виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре. Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях ТГ-канала компании», – сказали в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на 2 мая из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упали деревья, они повредили ЛЭП. В Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Нарушения электроснабжения затронули более 26 тыс. человек.

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Названа дата регистрации на детские старты полумарафона в Волоколамске
07 мая 2025, 17:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

12 мая в полдень стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Волоколамский рубеж». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В забегах примут участие юные спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет. Зарегистрировать ребёнка можно будет по ссылке. Для детей доступны бесплатные слоты на 300 и 600 м. Количество мест для участия ограничено.

Полумарафон состоится 7 июня в Волоколамском муниципальном округе. Он станет вторым забегом «Суперлиги Подмосковья» в текущем году.
«Беговой сезон открыли в Коломне. В полумарафоне «Летопись Победы» участвовали более 1,6 человек. После Волоколамска забег пройдёт в Раменском 12 июля. Полумарафон «По берегу озера» станет новой локацией «Суперлиги Подмосковья». 16 августа в Дубне проведут полумарафон «Большая Волга». А завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», – рассказали в пресс-службе.
Заработанные участником «Суперлиги Подмосковья» баллы можно обменять на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

С 1 февраля прошлого года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачёте, но и в командном. Рейтинг сообщества зависит от усилий, вложенных каждым атлетом – все очки суммируются.

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Подмосковье и компания «Сибур» внедрят новую технологии утилизации пластика
07 мая 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковье и одна из крупнейших российских компаний «Сибур» будут взаимодействовать в переработке отходов. Заключено соглашение, направленное на развитие переработки пластика и увеличение доли вторсырья в производстве полимеров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.
Документ подписали зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» «Сибура» Максим Ремчуков. ​
Главный элемент партнёрства – проект по внедрению новой технологии утилизации пластиков. Для этого на подмосковных КПО установят соответствующее оборудование.
«Мы стремимся каждый год увеличивать количество извлекаемых вторичных ресурсов и снижать объём отходов, попадающих под захоронение. Сотрудничество с ведущими компаниями позволит нам в несколько раз увеличить объёмы переработки пластика и вывести отрасль на новый уровень. Это дополнительные ресурсы, возможности и передовые практики», — отметил Мурашов
В министерстве добавили, что стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Они планируют вместе работать над новыми идеями для вовлечения в хозяйственный оборот большего количества отходов.

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