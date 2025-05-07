В Жуковском построят котельную мощностью 6 МВт

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Блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт планируют построить на улице Туполева в Жуковском, подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 149 миллионов 221 тысячу 20 рублей, заявки принимаются до 28 мая.
Строительство котельной будет вестись по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансироваться из регионального и окружного бюджетов.
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Лев Каштанов