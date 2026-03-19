В Жуковском работники попытались украсть со склада гаджеты на 500 тысяч рублей

19 марта 2026, 09:00

Двое работников склада в районе Замоскворечье в Жуковском разработали план по похищению оттуда электроники и попались на краже техники общей стоимостью более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, работники переложили из контейнера в коробку ноутбуки, планшеты, смарт-часы, видеокарты и мобильные телефоны, поставили коробку в тележку и повезли её с территории склада через погрузочные ворота — минуя контрольно-пропускной пункт.





«Охрана заметила этот маневр, тогда мужчины бросили украденное и попытались скрыться на такси. Но их задержали и передали полиции», — говорится в сообщении.