Полицейские задержали пару за публичный секс на улице на глазах у сотен прохожих
В китайском городе Чанша (столице провинции Хунань) задержали пару, которая занималась сексом на улице на глазах у прохожих. Об этом сообщает издание AsiaOne.
Инцидент произошёл 15 марта. Согласно материалу, 35-летняя женщина в откровенном наряде сначала танцевала в общественном месте, привлекая внимание зевак. Затем она начала разговор с мужчиной, и они неожиданно вступили в половую связь прямо на улице.
Очевидцы сняли происходящее на видео, которые быстро разлетелись по интернету. Клип стал «вирусным» среди китайцев, набрав удивительное количество просмотров на разных платформах, включая соцсеть X.
Полиция уже вычислила извращенцев. Отмечается, что задержанным грозит до десяти лет тюрьмы за нарушение общественного порядка.
Ранее сообщалось, что пятиклассник Ярослав Москалев из Петропавловска-Камчатского спас маленького ребенка, оказавшегося под снежным завалом.
