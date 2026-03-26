В Жуковском реализуют три масштабных проекта по благоустройству
В Жуковском ведётся большая работа по благоустройству. В этом году планируется завершить второй этап обновления парка культуры и отдыха на улице Пушкина, рассказал глава городского округа Андроник Пак на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В планах также – благоустроить малые общественные территории на улице Солнечной и Набережной Циолковского.
«Ключевые артерии для Жуковского – МЦД-3 и М-5 «Урал». С их открытием город задышал. Сейчас большой поток жителей у нас проходит через станцию. В том году мы благоустроили эту территорию – сквер «Отдых». Сейчас реализуем три проекта: «Треугольный лес» в центре города, сквер «28 квартал», а также продолжаем благоустройство нашего парка», – отметил глава.В следующем году рассчитывают закончить работы в сквере «28 квартал», сквере перед домом культуры на улице Фрунзе и в лесопарке «Треугольный лес».
Также Андроник Пак рассказал, что особое внимание в округе уделяют участникам спецоперации и их близким, сбору гуманитарной помощи бойцам на передовую. Воробьёв поблагодарил главу и всех неравнодушных жителей, которые включены в эту работу.