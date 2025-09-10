В Жуковском в пятый раз проведут Детский авиационно-космический салон

10 сентября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

На территории Дворца культуры в Жуковском 13 сентября состоится Детский авиационно-космический салон. В этом году ДАКС пройдёт уже в пятый раз, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.







«Мероприятие будет бесплатным для всех желающих. Для посетителей подготовлены мастер-классы, викторины и концерт, работа интерактивных площадок, выставка авиационной, авто- и мототехники. Будет представлена экспозиция макетов исторического и современного оружия», – рассказали в администрации.