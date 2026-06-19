Ребенок впал в кому, проведя три часа в запертом автомобиле в Кузбассе
Мать оставила сына в машине с заблокированными дверьми на три часа в Кемеровской области, ребенок получил тепловой удар и впал в кому. Об этом сообщает полиция Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», женщина самостоятельно доставила мальчика в бессознательном состоянии в больницу. Его поместили в реанимацию с признаками тяжелого теплового удара. Ребенок находился в коме.
В ходе проверки полицейские выяснили, что мать с сыном приехали из другого города на личном автомобиле. Женщина отправилась по своим делам, а ребенка оставила в машине с заблокированными дверями. Вернулась она через три часа и обнаружила сына без сознания, после чего сразу поехала в больницу.
В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит до года лишения свободы.
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