В Жуковском задержали двух подростков за ночные кражи

07 мая 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух пятнадцатилетних жителей Жуковского задержали полицейские по подозрению в кражах из местных торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, подростки ночью вскрыли ломом дверь одного из сетевых магазинов на улице Гарнаева и забрали несколько бутылок со спиртным и денежный ящик кассы. Алкоголь они спрятали на улице под припаркованную машину, а из ящика взяли шесть тысяч рублей. Потом злоумышленники взломали дверь торгового комплекса на Нижегородской улице и украли из ателье ноутбук, а из находящегося рядом кабинета стоматологии — мобильный телефон.





«Подозрительных молодых людей заметил на улице патруль. При виде служебной машины они попытались скрыться, но их задержали. При личном досмотре у них нашли балаклаву, стеклобой, лом и гаджеты», — говорится в сообщении.