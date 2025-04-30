В Жуковском задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 420 тыс. рублей

Детям-инвалидам и сопровождающим их взрослым в Московской области положены не только бесплатные путёвки в санаторий, но проезд до и от места отдыха, при этом если семья везёт ребёнка на своей машине, им положена компенсация затрат. Сумму этой компенсации в регионе увеличили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.