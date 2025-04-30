В Жуковском задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 420 тыс. рублей

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В городском округе Жуковский полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она является фигуранткой уголовного дела. Звонивший убедил женщину снять со счёта все сбережения и передать сотруднику «банковского надзора», чтобы якобы избежать ареста имущества и потери денег.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников преступления, а также причастность курьера к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.
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Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она является фигуранткой уголовного дела. Звонивший убедил женщину снять со счёта все сбережения и передать сотруднику «банковского надзора», чтобы якобы избежать ареста имущества и потери денег.
«Следуя инструкциям, пенсионерка с обналиченными деньгами направилась на вызванном для неё злоумышленниками такси в Москву и передала деньги молодому человеку. Через некоторое время потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба, по её оценке, составила 420 тыс. рублей», – пояснила Петрова.В итоге подмосковные полицейские задержан по подозрению в совершении преступления 20-летнего жителя Пензенской области. По его словам, получив деньги, он оставил себе 15 тыс. рублей, а оставшуюся сумму перевёл координатору через криптовалютный кошелёк.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников преступления, а также причастность курьера к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.
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Лора Луганская