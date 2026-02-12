Василия Власова выбрали главой городского округа Клин
Депутаты Совета депутатов Клина единогласно утвердили кандидатуру Василия Власова на должность главы городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Процедура утверждения прошла на заседании совета в соответствии с действующим законодательством, в присутствии членов конкурсной комиссии и представителя надзорного органа – Клинской городской прокуратуры.
«Принимая поздравления коллег, Власов поблагодарил депутатов за доверие и назвал назначение главой городского округа большой честью и ответственностью. Он уверен, что все депутаты и коллеги поддержат его в реализации амбициозных планов на благо городского округа и клинчан», – отметили в администрации.
У Власова высшее образование. Он имеет опыт профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления, финансов, хозяйственного управления продолжительностью более семи лет. Стаж его работы на руководящих должностях в органах местного самоуправления также превышает семь лет.