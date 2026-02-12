Василия Власова выбрали главой городского округа Клин

12 февраля 2026, 18:51

оригинал Василий Власов (фото: пресс-служба администрации г. о. Клин)

Депутаты Совета депутатов Клина единогласно утвердили кандидатуру Василия Власова на должность главы городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Процедура утверждения прошла на заседании совета в соответствии с действующим законодательством, в присутствии членов конкурсной комиссии и представителя надзорного органа – Клинской городской прокуратуры.

«Принимая поздравления коллег, Власов поблагодарил депутатов за доверие и назвал назначение главой городского округа большой честью и ответственностью. Он уверен, что все депутаты и коллеги поддержат его в реализации амбициозных планов на благо городского округа и клинчан», – отметили в администрации.