Бездомная россиянка терроризирует ресторан на Пхукете
Бездомная россиянка терроризирует ресторан на Пхукете. Владелец просит отправить ее обратно в Россию, пишет телеграм-канал Baza.
31-летняя Анна У. из Новороссийска переехала в Таиланд в ноябре 2025 года. Сначала она снимала номер в гостинице, но после того, как деньги закончились, стала бездомной и обосновалась в одном из местных заведений. По словам владельца, туристка ведет себя неадекватно: пугает гостей и персонал, щелкает зажигалкой у людей перед носом и швыряет бутылки в проезжающие машины.
Бизнесмен утверждает, что все попытки поговорить с ней, отогнать от заведения или привлечь полицию успехом не увенчались. Родственников или знакомых хулиганки найти в интернете тоже не удалось, поэтому он обратился к волонтерам с просьбой помочь вернуть ее на родину или оказать ей профессиональную помощь.
Ранее сообщалось, что отдых россиян на вилле в Таиланде омрачили два трупа в бассейне.
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