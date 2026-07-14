Велогонщик Шведов из Подмосковья завоевал две награды чемпионата России
Две серебряные медали завоевал представитель Московской области Ярослав Шведов на чемпионате России по маунтинбайку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Екатеринбурге с 8 по 10 июля.
«Шведов поднялся на вторую ступень пьедестала почёта по итогам заезда в дисциплине кросс-кантри на коротком круге. Золото взял велогонщик из Чувашии, а бронзовую медаль — спортсмен из Удмуртии», — говорится в сообщении.Кроме того, подмосковный атлет занял второе место в дисциплине велокросс-гравий. Победу он уступил представителю Самарской области, а бронзу выиграл велосипедист из Свердловской области.
Ранее сообщалось, что подмосковные спортсменки Маргарита Салназарян и Диана Титова завоевали золото и серебро первенства Европы по борьбе.