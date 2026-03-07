Ветеран «Альфы» Михаил Гущин рассказал о целях чемпионата по стрельбе в Люберцах

07 марта 2026, 18:59

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»/Наталья Лымарь

В Люберцах дали старт чемпионату по пневматической стрельбе. На открытии выступил ветеран группы «Альфа» и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.





В соревнованиях участвуют мужчины и женщины разных возрастов. Например, Татьяна Рассказова занимается стрельбой три года и в этом году планирует получить первый разряд. Гущин заявил, что организаторы делают ставку не на массовую подготовку профессионалов.

