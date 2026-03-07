Достижения.рф

Ветеран «Альфы» Михаил Гущин рассказал о целях чемпионата по стрельбе в Люберцах

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»/Наталья Лымарь

В Люберцах дали старт чемпионату по пневматической стрельбе. На открытии выступил ветеран группы «Альфа» и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.



В соревнованиях участвуют мужчины и женщины разных возрастов. Например, Татьяна Рассказова занимается стрельбой три года и в этом году планирует получить первый разряд. Гущин заявил, что организаторы делают ставку не на массовую подготовку профессионалов.

«Мы не ставим перед собой цель создать огромное количество спортсменов, мы хотим привить вам навыки безопасного обращения с оружием», — объяснил он.
Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Он отметил, что в чемпионате участвуют спортсмены из восьми регионов.

Пневматическая стрельба стала 42-м видом спорта в Люберцах. Глава округа Владимир Волков и Михаил Гущин подписали соглашение о сотрудничестве, поэтому соревнования проведут здесь и в следующем году.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0