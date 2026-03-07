Ветеран «Альфы» Михаил Гущин рассказал о целях чемпионата по стрельбе в Люберцах
В Люберцах дали старт чемпионату по пневматической стрельбе. На открытии выступил ветеран группы «Альфа» и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.
В соревнованиях участвуют мужчины и женщины разных возрастов. Например, Татьяна Рассказова занимается стрельбой три года и в этом году планирует получить первый разряд. Гущин заявил, что организаторы делают ставку не на массовую подготовку профессионалов.
Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Он отметил, что в чемпионате участвуют спортсмены из восьми регионов.«Мы не ставим перед собой цель создать огромное количество спортсменов, мы хотим привить вам навыки безопасного обращения с оружием», — объяснил он.
Пневматическая стрельба стала 42-м видом спорта в Люберцах. Глава округа Владимир Волков и Михаил Гущин подписали соглашение о сотрудничестве, поэтому соревнования проведут здесь и в следующем году.