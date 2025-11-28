Въездную стелу в Раменском заменят на новогоднюю ёлку
Новогоднюю ёлку установят на круговом перекрёстке в Раменском на месте въездной стелы «Раменское — капелька России». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Нарядная ёлка станет символом наступающего праздника. Она будет украшать город с начала декабря до конца новогодних торжеств.
«После Нового года въездная стела «Капелька» вернётся на привычное место, но в обновлённом виде», — говорится в сообщении.Кроме того, три новогодние ёлки установят к в Раменском парке. 1 декабря там состоится праздничная программа в честь открытия нового сезона проекта «Зима в Подмосковье». В рамках проекта в регионе будут проходить различные праздники, ледовые спектакли и спортивные мероприятия.