Четыре сотрудника прокуратуры утонули в реке Пьяна Нижегородской области
В Нижегородской области утонули два прокурора, один секретарь и помощник
Два прокурора, один помощник и секретарь прокуратуры утонули в реке Пьяна Нижегородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В этот день сотрудники прокуратуры отмечали день рождения коллеги. По предварительным данным, они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, катались на служебном УАЗе и упали в воду.
Четверо утонули, однако один человек смог выбраться. В пятницу, 18 июля, спасатели достали из реки тела двоих мужчин 1977 и 1997 года рождения, а также двух женщин, 1977 1983 года рождения. Согласно информации Mash, за рулем был помощник прокурора Пильнинского муниципального округа.
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