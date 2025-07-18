Четыре сотрудника прокуратуры утонули в реке Пьяна Нижегородской области

18 июля 2025, 15:14

В Нижегородской области утонули два прокурора, один секретарь и помощник

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Два прокурора, один помощник и секретарь прокуратуры утонули в реке Пьяна Нижегородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.