Во Фрязине поймали серийного поджигателя мусорных контейнеров

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Фрязино

Мужчину, который поджог несколько мусорных контейнеров в округе Фрязино, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Поджоги были совершены в период с 18 по 20 августа. Вычислить злоумышленника, чьи действия принесли значительный ущерб городу, помогли записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Оказалось, что поджогами занимается местный житель. В ходе проверки было установлено, что он страдает серьезным психическим заболеванием. Мужчину поместили в специальное медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении.
Уголовное дело на поджигателя заводить не будут из-за установленной невменяемости.

Лев Каштанов

