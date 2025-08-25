Во Фрязине поймали серийного поджигателя мусорных контейнеров

25 августа 2025, 15:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Фрязино

Мужчину, который поджог несколько мусорных контейнеров в округе Фрязино, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Поджоги были совершены в период с 18 по 20 августа. Вычислить злоумышленника, чьи действия принесли значительный ущерб городу, помогли записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».





«Оказалось, что поджогами занимается местный житель. В ходе проверки было установлено, что он страдает серьезным психическим заболеванием. Мужчину поместили в специальное медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении.